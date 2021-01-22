Около 90 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Карабахе

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Российские миротворцы сопроводили колонну с 87 беженцами, которые вернулись с территории Армении в свои дома в Нагорном Карабахе.

«Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают возвращение беженцев в свои дома. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлены 87 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 390 беженцев», — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

Ранее сообщалось, что главы Минобороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили по телефону обмен пленными между Баку и Ереваном, поиск пропавших без вести в Карабахе, а также вопросы безопасности.

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