Путин обсудил с членами Совбеза итоги московской встречи по Карабаху

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Российский президент Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России итоги встречи в Москве с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном по реализации соглашения по Нагорному Карабаху.
Путин обсудил с членами Совбеза итоги московской встречи по Карабаху
  • РИА Новости

«Владимир Путин информировал участников совещания об итогах состоявшихся 11 января трёхсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорнокарабахского урегулирования», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В совещании по вопросам внутренней и внешней политики приняли участие, в частности, премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее Путин проинформировал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об основных итогах встречи с Алиевым и Пашиняном по Карабаху.

11 января по итогам трёхсторонней встречи в Москве было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

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