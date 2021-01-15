Токаев переназначил Аскара Мамина премьер-министром Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Аскара Мамина на должность премьер-министра республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Токаев переназначил Аскара Мамина премьер-министром Казахстана
  • Reuters

«Назначить Мамина Аскара Узакпаевича премьер-министром Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.

Ранее правительство Казахстана во главе с Маминым сложило полномочия после парламентских выборов.

Партия «Нур Отан», возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей.

По данным ЦИК, 7%-ный барьер также преодолели партия «Ак жол» («Светлый путь») с 10,95% и Народная партия Казахстана с 9,1% голосов.

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