Правительство Казахстана сложило полномочия после парламентских выборов

Правительство Казахстана во главе с премьер-министром Аскаром Маминым сложило полномочия после парламентских выборов. Как сообщили в пресс-службе президента Казахстана, кабмин будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.

«В связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства», — говорится в указе казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева. Ранее партия «Нур Отан», возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей. По данным ЦИК, 7%-ный барьер также преодолели партия «Ак жол» («Светлый путь») с 10,95% и Народная партия Казахстана с 9,1% голосов.