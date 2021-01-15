Минобороны заявило о начале вакцинации российских миротворцев в Карабахе

Российские военные медики начали вакцинацию от коронавируса миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военные медики российского миротворческого контингента приступили к вакцинированию миротворцев в Нагорном Карабахе. Накануне в специальных термоконтейнерах около двух тысяч доз вакцины «Спутник V» доставили в медицинский отряд специального назначения для дальнейшего использования», —приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что первый компонент вакцины миротворцы получат до конца января, а второй — до 21 февраля.

Ранее в Минобороны рассказали о работе российских военных врачей в Нагорном Карабахе.