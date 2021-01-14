В МЧС России рассказали о ходе восстановления зданий в Карабахе
- Reuters
«В работе находятся ещё свыше 450 объектов», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что ремонт и реконструкцию в настоящее время ведут 90 местных строительных организаций, более 50 из них работают в Степанакерте.
11 января в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые длились почти четыре часа.
По итогам встречи подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.