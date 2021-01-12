В Госдуме оценили предложенный Украиной «золотой мост» по Донбассу

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RT
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова украинского политика о предложении Украиной России «золотого моста» для завершения конфликта в Донбассе и отказа от антироссийских санкций.
В Госдуме оценили предложенный Украиной «золотой мост» по Донбассу
  • РИА Новости

Депутат напомнил, что Россия не является участником конфликта в Донбассе.

«Сколько бы ни кричали украинские и западные рупоры, никакого российского военного присутствия на территории Донбасса доказать и предъявить не удалось. Россия не заходила в Донбасс, значит, и предлагать ей уйти оттуда по меньшей мере нелепо», — рассказал Бальбек.

При этом, по его словам, Россия уже адаптировалась к санкционному режиму, поэтому данное предложение украинской стороны показывает её непонимание ситуации.

«Обещание снять санкции говорит о полном непонимании украинским истеблишментом сегодняшней ситуации в России: мы уже не мыслим свою жизнь без западных санкций. Неважно, закончится конфликт в Донбассе, признает Украина российский статус Крыма — санкции останутся, потому что западный мир должен созреть на ментальном уровне», — считает парламентарий.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал о «комплексе соглашений и предложений», которые, по словам политика, «дают золотой мост России на уход».

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