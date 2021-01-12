На Украине предложили России «золотой мост» по Донбассу

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Украина предложила России «золотой мост», чтобы завершить конфликт в Донбассе, заявил советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью Politeka.
На Украине предложили России «золотой мост» по Донбассу
  • Pixabay

«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход», — цитирует его РИА Новости.

Арестович отметил, что после этого с Москвы сняли бы санкции и это стало бы для неё «блестящим выходом».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пассивность Киева в процессе урегулирования ситуации в Донбассе видна невооружённым глазом. По его словам, и в Париже, и в Берлине это понимают.

Как подчёркивали в Кремле, речь идёт о внутриукраинском конфликте, ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются его участником.

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