На Украине предложили России «золотой мост» по Донбассу

Украина предложила России «золотой мост», чтобы завершить конфликт в Донбассе, заявил советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью Politeka.

«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход», — цитирует его РИА Новости.

Арестович отметил, что после этого с Москвы сняли бы санкции и это стало бы для неё «блестящим выходом».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пассивность Киева в процессе урегулирования ситуации в Донбассе видна невооружённым глазом. По его словам, и в Париже, и в Берлине это понимают.

Как подчёркивали в Кремле, речь идёт о внутриукраинском конфликте, ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются его участником.