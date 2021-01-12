Володин обсудил вопросы развития двусторонних отношений с председателем парламента Киргизии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Талант Мамытов обсудили вопросы развития межпарламентских отношений двух стран.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Володин также поздравил Мамытова с успешно прошедшими выборами президента Киргизии и референдумом по форме правления в стране.

«Наблюдатели, работавшие в Киргизии в том числе по линии ПА ОДКБ, отметили прозрачность и конкурентность состоявшихся выборов», — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии.