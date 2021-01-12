Казахстан возобновил транзит нефти через систему «Транснефти»
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«По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима», — цитирует РИА Новости представителя компании.
Пресс-служба казахстанской компании «Казтрансойл» подтвердила, что после стабилизации поставок электроэнергии транспортировка нефти на участке Атырау — Самара магистрального нефтепровода Узень — Атырау — Самара возобновлена в плановом режиме.
11 января стало известно, что Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов.