Казахстан возобновил транзит нефти через систему «Транснефти» после остановки из-за проблем с электроснабжением, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Дёмин.

«По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима», — цитирует РИА Новости представителя компании.

Пресс-служба казахстанской компании «Казтрансойл» подтвердила, что после стабилизации поставок электроэнергии транспортировка нефти на участке Атырау — Самара магистрального нефтепровода Узень — Атырау — Самара возобновлена в плановом режиме.

11 января стало известно, что Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов.