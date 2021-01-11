Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за морозов

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Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов, сообщил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Дёмин.
Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за морозов
  • © РИА Новости / Егор Еремов

По его словам, на севере страны оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему компании.

«С 05:00 мск прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП», — цитирует Дёмина Интерфакс.

Он также рассказал, что за первые дни января было 47 ограничений из-за аномально низких температур на месторождениях Сибири. В целом отклонения незначительны и могут быть компенсированы до конца месяца, добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что сбой в подаче электроэнергии привёл к отключению части технологического оборудования на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе на западе Казахстана.

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