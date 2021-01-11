На НПЗ в Казахстане произошёл сбой в подаче электроэнергии

Короткая ссылка
Сбой в подаче электроэнергии привёл к отключению части технологического оборудования на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на западе Казахстана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что сбой начался днём 10 января, а вечером этого же числа после очередного отключения электропитания «остановился ряд насосного и компрессорного оборудования технологических установок».

«С целью предотвращения аварийной ситуации в виде неконтролируемого повышения давления топливный газ был направлен на факельную систему», — уточнила компания.

Отмечается, что после стабилизации внешней энергосистемы питания завода технологические установки будут выведены на режим эксплуатации.

«Производство и отгрузка нефтепродуктов идёт согласно плану за счёт накопленных ранее компонентов. Атырауский НПЗ держит данную ситуацию под контролем», — добавили в компании.

Летом 2020 года пять рабочих пострадали в результате серии взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе в американском городе Филадельфия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить