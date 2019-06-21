Пять рабочих пострадали из-за ЧП на НПЗ в США

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Пять рабочих пострадали в результате серии взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в американском городе Филадельфия.
Пять рабочих пострадали из-за ЧП на НПЗ в США
  • globallookpress.com
  • © Liu Jie/XinHua

Об этом сообщает The Philadelphia Inquire.

Уточняется, что пострадавшие получили лёгкие ранения и получили необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

Как указывает издание, специалисты не зафиксировали серьёзного загрязнения воздуха в результате происшествия.

Отмечается, что пожарные борются с огнём уже несколько часов, однако они всё ещё не смогли взять возгорание под контроль.

Ранее три человека погибли в результате взрыва на химзаводе в США.

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