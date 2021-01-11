Власти Грузии продлили ограничения из-за коронавируса до февраля

Короткая ссылка
В Грузии продлили до февраля действие ограничений, включающих запрет на ночное передвижение, работу транспорта и торговых объектов, из-за распространения коронавируса. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.
Власти Грузии продлили ограничения из-за коронавируса до февраля
  • Reuters

Об этом пишет «Грузия Online».

«Мы сегодня провели обсуждение и приняли решение сохранить до 1 февраля существующий ныне режим точечных ограничений. Наша задача — использовать оставшиеся до 1 февраля две-три недели для очень активной коммуникации с бизнесом и подготовки к более безопасному открытию с 1 февраля в том, что касается того же сектора торговли или общественного транспорта», — заявила Турнава.

В Грузии с 28 ноября значительно ужесточили карантинные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить