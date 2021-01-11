Власти Грузии продлили ограничения из-за коронавируса до февраля

В Грузии продлили до февраля действие ограничений, включающих запрет на ночное передвижение, работу транспорта и торговых объектов, из-за распространения коронавируса. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

Об этом пишет «Грузия Online».

«Мы сегодня провели обсуждение и приняли решение сохранить до 1 февраля существующий ныне режим точечных ограничений. Наша задача — использовать оставшиеся до 1 февраля две-три недели для очень активной коммуникации с бизнесом и подготовки к более безопасному открытию с 1 февраля в том, что касается того же сектора торговли или общественного транспорта», — заявила Турнава.

В Грузии с 28 ноября значительно ужесточили карантинные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.