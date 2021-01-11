Протестующие в Ереване попытались сорвать визит Пашиняна в Москву

Протестующие в Ереване попытались помешать армянскому премьер-министру Николу Пашиняну добраться до аэропорта, чтобы вылететь на переговоры в Москву, передаёт Sputnik Армения.

Как сообщается, оппозиционеры заблокировали дорогу, скандируя: «Никол — предатель!»

По данным агентства, к настоящему времени главе правительства удалось добраться до аэропорта Звартноц.

В Москве 11 января состоятся трёхсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана. В Кремле заявили, что они пройдут по инициативе российского президента Владимира Путина.

В Ереване отметили, что подписание каких-либо документов относительно решения вопроса Нагорного Карабаха не планируется.