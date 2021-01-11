Протестующие в Ереване попытались сорвать визит Пашиняна в Москву
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Как сообщается, оппозиционеры заблокировали дорогу, скандируя: «Никол — предатель!»
По данным агентства, к настоящему времени главе правительства удалось добраться до аэропорта Звартноц.
В Москве 11 января состоятся трёхсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана. В Кремле заявили, что они пройдут по инициативе российского президента Владимира Путина.
В Ереване отметили, что подписание каких-либо документов относительно решения вопроса Нагорного Карабаха не планируется.