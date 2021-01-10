Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии

Лидирующий на выборах президента Киргизии кандидат Садыр Жапаров назвал Россию главным союзником республики.

«Россия — наш стратегический партнёр, мы союзники... После развала Союза мы в течение 30 лет являемся стратегическими партнёрами. Россия остаётся главным союзником», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции.

Ранее член ЦИК России Сиябшах Шапиев заявил, что во время проведения досрочных выборов президента Киргизии серьёзных нарушений не выявлено.

Согласно предварительным результатам, Жапаров лидирует на выборах главы государства с результатом 73,04% голосов.