Российские наблюдатели оценили проведение выборов президента Киргизии

Во время проведения досрочных выборов президента Киргизии и референдума серьёзных нарушений не выявлено. Об этом заявил член ЦИК России Сиябшах Шапиев.

«На участках в течение всего дня были наблюдатели. Обеспечивались меры безопасности в связи с коронавирусной инфекцией. Каких-либо серьёзных жалоб от других наблюдателей, кандидатов, общественности там, где мы были, не поступало», — приводит РИА Новости его слова.

Шапиев заявил, что на данный момент обстановка спокойная.

Согласно предварительным результатам, кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров лидирует на выборах главы государства с результатом 73,04% голосов.