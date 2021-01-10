Российские наблюдатели оценили проведение выборов президента Киргизии
- Reuters
«На участках в течение всего дня были наблюдатели. Обеспечивались меры безопасности в связи с коронавирусной инфекцией. Каких-либо серьёзных жалоб от других наблюдателей, кандидатов, общественности там, где мы были, не поступало», — приводит РИА Новости его слова.
Шапиев заявил, что на данный момент обстановка спокойная.
Согласно предварительным результатам, кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров лидирует на выборах главы государства с результатом 73,04% голосов.