Российские наблюдатели оценили проведение выборов президента Киргизии

Короткая ссылка
Во время проведения досрочных выборов президента Киргизии и референдума серьёзных нарушений не выявлено. Об этом заявил член ЦИК России Сиябшах Шапиев.
Российские наблюдатели оценили проведение выборов президента Киргизии
  • Reuters

«На участках в течение всего дня были наблюдатели. Обеспечивались меры безопасности в связи с коронавирусной инфекцией. Каких-либо серьёзных жалоб от других наблюдателей, кандидатов, общественности там, где мы были, не поступало», — приводит РИА Новости его слова.

Шапиев заявил, что на данный момент обстановка спокойная. 

Согласно предварительным результатам, кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров лидирует на выборах главы государства с результатом 73,04% голосов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить