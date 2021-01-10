Опубликованы предварительные результаты референдума в Киргизии

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По предварительным данным, более 80% жителей Киргизии в ходе референдума поддержали президентскую форму правления республики. Об этом сообщили в киргизской ЦИК.
Опубликованы предварительные результаты референдума в Киргизии
  • Reuters

После обработки голосов с 74,45% участков за президентскую форму правления в Киргизии проголосовали 81,1% избирателей, передаёт ТАСС.

Ранее референдум по выбору формы правления в Киргизии признали состоявшимся.

Кроме того, 10 января состоялись досрочные выборы президента республики. 

Согласно предварительным результатам, кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров лидирует на выборах главы государства с результатом 73,04% голосов.

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