Опубликованы предварительные результаты референдума в Киргизии

По предварительным данным, более 80% жителей Киргизии в ходе референдума поддержали президентскую форму правления республики. Об этом сообщили в киргизской ЦИК.

Reuters

После обработки голосов с 74,45% участков за президентскую форму правления в Киргизии проголосовали 81,1% избирателей, передаёт ТАСС. Ранее референдум по выбору формы правления в Киргизии признали состоявшимся. Кроме того, 10 января состоялись досрочные выборы президента республики. Согласно предварительным результатам, кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров лидирует на выборах главы государства с результатом 73,04% голосов.