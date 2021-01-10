Опубликованы предварительные результаты референдума в Киргизии
- Reuters
После обработки голосов с 74,45% участков за президентскую форму правления в Киргизии проголосовали 81,1% избирателей, передаёт ТАСС.
Ранее референдум по выбору формы правления в Киргизии признали состоявшимся.
Кроме того, 10 января состоялись досрочные выборы президента республики.
Согласно предварительным результатам, кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров лидирует на выборах главы государства с результатом 73,04% голосов.