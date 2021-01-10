Референдум по выбору формы правления в Киргизии признан состоявшимся

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Референдум по выбору формы правления в Киргизии признан состоявшимся. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК республики.
Референдум по выбору формы правления в Киргизии признан состоявшимся
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Как передаёт ТАСС, на 18:00 (15:00 мск) явка превысила необходимый порог в 30%, составив 33,08%.

В Киргизии, кроме досрочных выборов президента, 10 января проходит референдум, на котором граждане выбирают форму правления в стране — парламентскую или президентскую.

Ранее в ЦИК Киргизии заявили, что выборы президента будут признаны состоявшимися независимо от количества принявших в них участие граждан.

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