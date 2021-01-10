В ЦИК России рассказали о ходе проведения парламентских выборов в Казахстане

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Международные наблюдатели на парламентских выборах в Казахстане не выявили серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования. Об этом заявили члены ЦИК России Антон Лопатин и Сергей Сироткин.
В ЦИК России рассказали о ходе проведения парламентских выборов в Казахстане
  • Reuters

Представители ЦИК России Евгений Шевченко, Антон Лопатин и Сергей Сироткин работают на парламентских выборах в Казахстане в составе миссий ШОС, СНГ и в рамках двустороннего сотрудничества избиркомов, пишет РИА Новости.

«В целом кампанию оцениваем как высокоорганизованную. Высокий уровень подготовки всех участников процесса — это результат той работы, которую ЦИК Казахстана проделала во время кампании. В первую очередь это связано с обучением членов комиссий. Каких-либо серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, члены ЦИК России пока не выявили», — сказал Лопатин.

Как отметил Сироткин, выборы организованы на высоком уровне.

«Чувствуется, что большая работа проведена ЦИК по обучению территориальных комиссий, и это сказалось на том, как прошёл день голосования. Никаких эксцессов не было», — отметил он.

В Казахстане 10 января прошло голосование на выборах в нижнюю палату парламента, а также в местные представительные органы власти страны.

Явка к 22:00 (19:00 мск) составила 63,3%

Подробнее о выборах в Казахстане — в материале RT.

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