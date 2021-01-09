Половина Абхазии осталась без света после аварийного отключения
- © РИА Новости / Михаил Мокрушин
Как пишет агентство, из-за пожара энергетики отключили воздушную линию электропередачи «Псоу 220».
Без электричества остались жители Гагрского, Гудаутского районов и Сухума.
В настоящее время для ликвидации последствий аварии задействованы все соответствующие службы «Черноморэнерго».
5 декабря 2020 года сообщалось, что большая часть столицы Абхазии осталась без электричества из-за возгорания на подстанции.