Половина Абхазии осталась без света после аварийного отключения

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Половина Абхазии осталась без света после аварийного отключения из-за пожаров, которые произошли от границы с Россией до Сухума, сообщили РИА Новости в РУП «Черноморэнерго».
Половина Абхазии осталась без света после аварийного отключения
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Как пишет агентство, из-за пожара энергетики отключили воздушную линию электропередачи «Псоу 220».

Без электричества остались жители Гагрского, Гудаутского районов и Сухума.

В настоящее время для ликвидации последствий аварии задействованы все соответствующие службы «Черноморэнерго».

5 декабря 2020 года сообщалось, что большая часть столицы Абхазии осталась без электричества из-за возгорания на подстанции.

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