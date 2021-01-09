Половина Абхазии осталась без света после аварийного отключения

Половина Абхазии осталась без света после аварийного отключения из-за пожаров, которые произошли от границы с Россией до Сухума, сообщили РИА Новости в РУП «Черноморэнерго».

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Как пишет агентство, из-за пожара энергетики отключили воздушную линию электропередачи «Псоу 220». Без электричества остались жители Гагрского, Гудаутского районов и Сухума. В настоящее время для ликвидации последствий аварии задействованы все соответствующие службы «Черноморэнерго». 5 декабря 2020 года сообщалось, что большая часть столицы Абхазии осталась без электричества из-за возгорания на подстанции.