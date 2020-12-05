Больше половины Сухума осталось без энергоснабжения

Большая часть столицы Абхазии осталась без электричества из-за возгорания на подстанции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РУП «Черноморэнерго».

«Из-за возгорания кабеля на ПС «Сухум-1» произошёл пожар. Без подачи электроэнергии осталась центральная и западная части города Сухум, село Яштуха», — говорится в заявлении.

Уточняется, что из-за пожара выгорело 16 отходящих фидеров, две секционные и четыре вводные ячейки.

Ранее правительство Приморья сообщило о полном восстановлении энергоснабжения острова Русский.