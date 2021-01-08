Минобороны рассказало о ходе разминирования в Карабахе

В Министерстве обороны России рассказали о ходе разминирования в Нагорном Карабахе.

«С 23 ноября 2020 года за время проведения операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил очищено от неразорвавшихся боеприпасов почти 440 га территории, около 165 км дорог, 618 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обезврежено 21 755 взрывоопасных предметов», — приводит РИА Новости сообщение.

6 января в Минобороны России сообщали, что российские военные врачи из медицинского отряда специального назначения оказали помощь более чем 1,1 тыс. жителей Нагорного Карабаха.