В Латвии выявили заболевших новым штаммом коронавируса

В Огрской больнице в Латвии у медиков и пациентов выявили новый тип коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил председатель правления лечебного учреждения Дайнис Широв.

«В Огрской больнице есть врачи и пациенты, которые уже инфицированы новым штаммом вируса COVID-19, который является еще более заразным и опасным, чем ранее обнаруженный. Течение болезни тяжёлое, и мы очень обеспокоены, поэтому мы регулярно проводим тестирование своих работников, что помогает обнаружить заболевание», — цитирует его ТАСС.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил что новая разновидность COVID-19, которая первоначально была выявлена в Великобритании, уже обнаружена в 22 странах Европы.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Британии.