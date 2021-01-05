Украина выходит из ещё одного соглашения СНГ

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Правительство одобрило проект закона о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.
Украина выходит из ещё одного соглашения СНГ
  • Reuters

«Законопроектом предлагается выйти из соглашения, подписанного 19 ноября 2010 года в городе Санкт-Петербург и ратифицированного Верховной радой 21 декабря 2011 года», — написал Мокан в Facebook.

По его словам, представители Украины давно не участвуют в заседаниях межгосударственного совета, украинская сторона не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ и не обменивается патентными, нормативно-методическими документами в области защиты и интеллектуальной собственности.

В середине декабря правительство Украины приняло решение о выходе страны из соглашений с СНГ в сфере энергетики.

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