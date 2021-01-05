На Украине выявили 5334 случая коронавируса за сутки

На Украине зафиксировали 5334 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Общее число случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 1 083 585.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника», — написал он в Facebook.

За прошедшие 24 часа в стране умерли 202 пациента с коронавирусом, выздоровели 13 850.

Всего с начала пандемии на Украине скончались 19 129 пациентов с COVID-19, 747 408 человек вылечились.

Ранее стало известно, что украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начнёт сбор подписей за использование на территории Украины российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.