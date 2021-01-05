Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 158 тысяч
«За прошедшие сутки зарегистрировано 723 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости заявление межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане достигло 2339.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 145 тыс. пациентов с коронавирусом.
21 декабря в Казахстане началось производство российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции.