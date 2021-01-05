Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 158 тысяч

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 723 и достигло 158 302.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 723 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости заявление  межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане достигло 2339.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 145 тыс. пациентов с коронавирусом.

21 декабря в Казахстане началось производство российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции.

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