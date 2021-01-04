На Украине рассказали о выплаченных бизнесу деньгах из-за пандемии
- Reuters
Об этом говорится на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.
«По состоянию на 31 декабря на оформление помощи в размере 8 тыс. гривен было подано 480 тыс. заявлений. И могу сказать, что почти все выплаты уже осуществлены. Так, по 456 тыс. заявлений были перечислены средства в объёме 3,64 млрд гривен», — отметил Шмыгаль.
По его словам, те, кому ещё не перечислили деньги, получат выплаты в течение первой половины января.
Ранее глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев оценил меры поддержки бизнеса в период пандемии.