Фадеев оценил меры поддержки бизнеса в период пандемии

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Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что малый и средний бизнес в России получил от государства внушительную помощь в период пандемии коронавируса.
Фадеев оценил меры поддержки бизнеса в период пандемии
  • Pixabay

Некоторые считают, что государство могло сделать больше, но оно и так сделало довольно много, считает Фадеев.

«Была оказана довольно внушительная помощь. Я так понимаю, что процентов 5 от ВВП было направлено на помощь малому и среднему бизнесу, НКО, семьям с детьми», — сказал Фадеев.

В частности, он отметил, что правительство вело работу по принятию ряда мер по защите прав работников.

«Почти все рекомендации, которые мы давали правительству, были приняты. Недавно был принят закон об удалённой работе. Почти всё, о чем мы говорили, вошло в этот закон», — уточнил Фадеев.

Отметил он и рост безработицы, который усилился в России на фоне пандемии коронавируса.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что Государственная дума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу и временный перевод сотрудника на такую форму занятости.

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