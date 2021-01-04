В Белоруссии 2021-й объявлен Годом народного единства
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы Белоруссии.
«Согласно указу Совет министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом должен разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов, других организаций по выполнению этого плана», — пишет агентство.
Отмечается, что соответствующее решение принято для консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.
Ранее Лукашенко в своём новогоднем обращении заявил, что белорусам нужно «перевернуть страницу» и писать новую главу истории страны.