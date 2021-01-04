Пиротехники МЧС России разминируют территорию Агдамского района

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Пиротехники МЧС России проведут разминирование территории подконтрольного Азербайджану Агдамского района в Нагорном Карабахе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Пиротехники МЧС России разминируют территорию Агдамского района
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«4 января самолёт Ил-76 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Республику Азербайджан для выполнения задач по разминированию территорий в Нагорном Карабахе. В рамках гуманитарной миссии пиротехники будут работать в Агдамском районе», — заявили в МЧС.

Отмечается, что в разминировании будут участвовать 20 пиротехников центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра. В работах также будут задействованы три комплекса с роботами.

1 декабря стало известно, что Россия и Турция достигли соглашения по созданию совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр будет создан в Агдамском районе.

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