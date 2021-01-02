Пушков оценил слова Зеленского о Крыме и Донбассе

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям Крыма и Донбасса.
Пушков оценил слова Зеленского о Крыме и Донбассе
  • globallookpress.com

Ранее Зеленский в своём новогоднем обращении призвал жителей Донбасса и Крыма «быть с Украиной».

«Он испытывает непреодолимое желание написать в Ялте на песке — мол, Крым це (это. — RT) Украина! А затем — посмотреть в туманную (украинскую, конечно) морскую даль... «Омыть ноги в исконно украинских водах», — написал Пушков в Telegram.

По словам сенатора, в Ялте не существует естественных песчаных пляжей.

«А потому негде написать, будто Крым — украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля даёт понять — не принадлежит она Украине», — заявил Пушков.

Сенатор отметил, что Зеленского «потянуло на новогоднюю романтику».

В декабре 2020 года Пушков прокомментировал протест МИД Украины из-за расширения Россией санкционного списка.

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