Пушков оценил слова Зеленского о Крыме и Донбассе
- globallookpress.com
Ранее Зеленский в своём новогоднем обращении призвал жителей Донбасса и Крыма «быть с Украиной».
«Он испытывает непреодолимое желание написать в Ялте на песке — мол, Крым це (это. — RT) Украина! А затем — посмотреть в туманную (украинскую, конечно) морскую даль... «Омыть ноги в исконно украинских водах», — написал Пушков в Telegram.
По словам сенатора, в Ялте не существует естественных песчаных пляжей.
«А потому негде написать, будто Крым — украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля даёт понять — не принадлежит она Украине», — заявил Пушков.
Сенатор отметил, что Зеленского «потянуло на новогоднюю романтику».
В декабре 2020 года Пушков прокомментировал протест МИД Украины из-за расширения Россией санкционного списка.