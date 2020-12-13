Пушков оценил протест Украины из-за расширения Россией списка санкций

Сенатор Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал протест МИД Украины из-за расширения Россией санкционного списка.

«Удивлён протестом МИД Украины по поводу новых персональных санкций России против 849 украинцев», — написал Пушков.

Удивлён протестом МИД Украины по поводу новых персональных санкций России против 849 украинцев. Киев первым ввёл санкции в 2015 против нескольких сотен граждан России, затем не раз пополнял список. Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 12, 2020

Он отметил, что украинская сторона первой ввела санкции против нескольких сотен российских граждан в 2015 году.

Сенатор добавил, что с тех пор Киев не раз пополнял список.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением правительства России о расширении списка санкций.