Пушков оценил протест Украины из-за расширения Россией списка санкций

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Сенатор Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал протест МИД Украины из-за расширения Россией санкционного списка.

«Удивлён протестом МИД Украины по поводу новых персональных санкций России против 849 украинцев», — написал Пушков.

Он отметил, что украинская сторона первой ввела санкции против нескольких сотен российских граждан в 2015 году.

Сенатор добавил, что с тех пор Киев не раз пополнял список.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением правительства России о расширении списка санкций.

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