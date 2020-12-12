Украина выразила протест из-за расширения Россией списка санкций
- Reuters
«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством России вводятся так называемые специальные экономические меры», — отмечается в сообщении.
МИД Украины «решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества».
В ведомстве также уточнили, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.
Ранее кабмин России утвердил список из 849 имён, которые попадают под действие персональных санкций в отношении Украины.