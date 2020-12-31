Лукашенко заявил о необходимости вдвое увеличить население Белоруссии
- Reuters
«Самая большая проблема в стране — демографическая... Это будет катастрофа, если мы не будем прибавлять с населением... Что такое 9,5 или 10 млн? Это ничто. На первом этапе нам миллионов 15, и до 20 дотягивать. Тогда мы будем как Европа по плотности населения», — цитирует его ТАСС.
Белорусский лидер добавил, что государство не планирует сокращать поддержку семей с детьми.
В ноябре Лукашенко заявил, что уехавшие работать в Польшу и страны Запада белорусские врачи не смогут вернуться в республику, чтобы продолжить работать дома.