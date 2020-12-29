В Минске сообщили о переговорах министров обороны России и Белоруссии

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провёл телефонные переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщается на сайте белорусского военного ведомства.
В Минске сообщили о переговорах министров обороны России и Белоруссии
  • Reuters

Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы двустороннего белорусско-российского сотрудничества, в частности реализацию совместных мероприятий министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, ход подготовки к совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки, спланированным к проведению в следующем году, мероприятия, посвященные памяти погибших советских воинов в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войны».

Также сообщается, что министры «поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством».

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве. 

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