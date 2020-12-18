МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

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МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.
МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве
  • Reuters

«Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Белоруссии и Федеральной службой войск национальной гвардии России… Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств государств сторон», — говорится в документе.

В нём отмечается, что МВД и Росгвардия будут взаимодействовать по ряду направлений, в том числе по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, охране важных государственных объектов и спецгрузов, борьбе с терроризмом и экстремизмом и госконтролю в области оборота оружия.

В документе подчёркивается, что взаимодействие белорусского МВД и Росгвардии «должно осуществляться на основании запросов заинтересованной стороны или же по инициативе другой стороны, предполагающей, что такое содействие представляет интерес».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что органы внутренних дел контролируют обстановку в стране.

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