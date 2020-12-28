Российские миротворцы в Карабахе проверяют сообщения о стрельбе
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«Центром по примирению сторон проводится проверка информации о возможном применении автоматического стрелкового оружия в районе населённого пункта Туг Гадрутского района 27 декабря», — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.
Ранее в Генеральном штабе ВС России заявили, что российский миротворческий контингент в Карабахе был развёрнут для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения.