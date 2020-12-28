Пашинян заявил, что Россия вмешается при посягательстве на Армению

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении заявил, что «в случае посягательства против Сюника вмешаются не только Вооружённые силы Армении, но и Россия».

Он отметил, что «самый главный вопрос — обеспечение безопасности».

«В результате действий (на границе. — RT) пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только Вооружённые силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого», — цитирует РИА Новости Пашиняна.

В конце ноября сообщалось, что по просьбе армянской стороны российские пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана.

Пашинян заявлял, что российские пограничники в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении обеспечивают безопасность и выполнение договорённостей о прекращении боевых действий в регионе.