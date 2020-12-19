Пашинян прокомментировал работу российских пограничников в Армении
- Reuters
«Сегодня уже российские пограничные войска и другие силы полноценно вовлечены в Сюнике... Всё это делается для обеспечения гарантий безопасности Сюника и укрепления этих гарантий», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил Пашинян, на участках за пределами международно признанных границ Армении в последнее время есть риск возобновления военных действий.
«Если бы эта эскалация произошла на указанном участке, её волна могла бы перекинуться на Сюникскую область, на территорию Армении со всеми вытекающими из этого последствиями. А сегодня, размещаясь на международно признанных границах, мы создаём гарантии безопасности для Сюника, потому что это уже граница той безопасной системы, в которую мы входим», — добавил армянский премьер.
В конце ноября сообщалось, что по просьбе армянской стороны российские пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана.