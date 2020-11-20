Россия развернёт ещё пограничников на границе Армении и Азербайджана

Российские пограничники по просьбе армянской стороны развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана.

«В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники. Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана», — заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Он отметил, что «азербайджанская сторона проинформирована по этому поводу, необходимое взаимодействие с партнёрами организовано».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что работа российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведётся чётко и слаженно.