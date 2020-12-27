Премьер Белоруссии рассказал о контрактах на поставку нефти из России

Короткая ссылка
Белоруссия подписала ряд соглашений о поставках российской нефти в 2021 году. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«По поставкам нефти в Республику Беларусь идёт процесс подписания контрактов с поставщиками. С рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в следующем году. С частью ещё идут согласования отдельных мелких условий», — приводит БЕЛТА его слова.

Головченко заявил, что до конца года все контракты на поставку нефти в Белоруссию будут подписаны.

Ранее Россия и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ для белорусской стороны в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить