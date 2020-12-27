Премьер Белоруссии рассказал о контрактах на поставку нефти из России

Белоруссия подписала ряд соглашений о поставках российской нефти в 2021 году. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«По поставкам нефти в Республику Беларусь идёт процесс подписания контрактов с поставщиками. С рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в следующем году. С частью ещё идут согласования отдельных мелких условий», — приводит БЕЛТА его слова.

Головченко заявил, что до конца года все контракты на поставку нефти в Белоруссию будут подписаны.

Ранее Россия и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ для белорусской стороны в 2021 году.