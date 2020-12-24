Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ в 2021 году

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Россия и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ для белорусской стороны в 2021 году.
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба «Газпрома».

Отмечается, что в Санкт-Петербурге встретились председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, посол Белоруссии в России Владимир Семашко и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

«Алексей Миллер и Виктор Каранкевич подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определён порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году», — цитирует сообщение РИА Новости.

В конце ноября вице-премьеры Белоруссии и России Юрий Назаров и Александр Новак обсудили вопросы сотрудничества по поставкам в республику нефти и газа.

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