Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ в 2021 году
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба «Газпрома».
Отмечается, что в Санкт-Петербурге встретились председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, посол Белоруссии в России Владимир Семашко и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
«Алексей Миллер и Виктор Каранкевич подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики, в соответствии с которым определён порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году», — цитирует сообщение РИА Новости.
В конце ноября вице-премьеры Белоруссии и России Юрий Назаров и Александр Новак обсудили вопросы сотрудничества по поставкам в республику нефти и газа.