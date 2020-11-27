Вице-премьеры России и Белоруссии обсудили поставки нефти и газа

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Вице-премьеры Белоруссии и России Юрий Назаров и Александр Новак обсудили вопросы сотрудничества по поставкам в республику нефти и газа.
Вице-премьеры России и Белоруссии обсудили поставки нефти и газа
  • Reuters

Рабочая встреча заместителей состоялась в формате видеоконференции.

«Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области поставок в Беларусь нефти и природного газа, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского Совмина.

Отмечается, что по итогам встречи заинтересованным органам госуправления даны поручения, дальнейшие консультации будут продолжены.

Ранее заместитель председателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Светлана Гурина назвала цену нефти из России для Белоруссии в 2021 году.

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