«Белнефтехим» назвал цену нефти из России для Белоруссии в 2021 году

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Заместитель председателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Светлана Гурина назвала цену нефти из России для Белоруссии в 2021 году.
«Белнефтехим» назвал цену нефти из России для Белоруссии в 2021 году
  • РИА Новости

Как указывает РИА Новости, ссылаясь на агентство БЕЛТА, она отметила, что стоимость российской нефти составит 88—90% от мировой цены вместо 85% в настоящее время.

«Зампред «Белнефтехима» констатировала, что белорусские НПЗ покупают нефть по цене, которая составляет 85% от мировой, в 2021 году она составит 88—90% от мировой цены», — говорится в сообщении белорусского агентства.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении Минском месторождения нефти в России.

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