Белоруссия может приобрести месторождение нефти в России
- РИА Новости
Во время беседы речь шла в том числе о нефти и газе.
«Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Путин «эту идею поддержал».
«После проработки вопрос более детально будет обсуждён во время ближайших переговоров», — добавили в пресс-службе.
4 ноября лидеры провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, стороны обсудили Нагорный Карабах, а также сотрудничество в борьбе с COVID-19.