Белоруссия может приобрести месторождение нефти в России

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении Минском месторождения нефти в России. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
Белоруссия может приобрести месторождение нефти в России
  • РИА Новости

Во время беседы речь шла в том числе о нефти и газе.

«Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин «эту идею поддержал».

«После проработки вопрос более детально будет обсуждён во время ближайших переговоров», — добавили в пресс-службе.

4 ноября лидеры провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, стороны обсудили Нагорный Карабах, а также сотрудничество в борьбе с COVID-19.

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