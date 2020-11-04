Белоруссия может приобрести месторождение нефти в России

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении Минском месторождения нефти в России. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Во время беседы речь шла в том числе о нефти и газе.

«Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин «эту идею поддержал».

«После проработки вопрос более детально будет обсуждён во время ближайших переговоров», — добавили в пресс-службе.

4 ноября лидеры провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, стороны обсудили Нагорный Карабах, а также сотрудничество в борьбе с COVID-19.