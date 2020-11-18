Россия и Белоруссия обсудили экспорт белорусских нефтепродуктов
- РИА Новости
«Центральное место в ходе переговоров заняли вопросы двустороннего сотрудничества России и Белоруссии в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов», — говорится в сообщении правительства России.
По словам Новака, российские компании продолжают поставки нефти на НПЗ Белоруссии и исполняют взятые на себя обязательства.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении Минском месторождения нефти в России.