Россия и Белоруссия обсудили экспорт белорусских нефтепродуктов

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Вице-премьеры России Александр Новак и Алексей Оверчук провели переговоры с вице-премьером Белоруссии Юрием Назаровым по вопросам двустороннего сотрудничества в нефтяной сфере, а также о возможности экспорта белорусских нефтепродуктов через российскую инфраструктуру.
Россия и Белоруссия обсудили экспорт белорусских нефтепродуктов
  • РИА Новости

«Центральное место в ходе переговоров заняли вопросы двустороннего сотрудничества России и Белоруссии в нефтяной сфере, а также возможность использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов», — говорится в сообщении правительства России.

По словам Новака, российские компании продолжают поставки нефти на НПЗ Белоруссии и исполняют взятые на себя обязательства.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении Минском месторождения нефти в России.

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