Посол России рассказал, когда вакцина «Спутник V» поступит в Белоруссию
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«Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что её можно производить совместно», — приводит БЕЛТА его слова в эфире на телеканале СТВ.
Мезенцев уточнил, что в начале 2021 года «Спутник V» поступит в Белоруссию для вакцинации.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не собирается вакцинироваться от COVID-19.