Посол России рассказал, когда вакцина «Спутник V» поступит в Белоруссию

Первые партии российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» поступят в Белоруссию в начале 2021 года. Об этом заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что её можно производить совместно», — приводит БЕЛТА его слова в эфире на телеканале СТВ.

Мезенцев уточнил, что в начале 2021 года «Спутник V» поступит в Белоруссию для вакцинации.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не собирается вакцинироваться от COVID-19.