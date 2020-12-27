Посол России рассказал, когда вакцина «Спутник V» поступит в Белоруссию

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Первые партии российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» поступят в Белоруссию в начале 2021 года. Об этом заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
Посол России рассказал, когда вакцина «Спутник V» поступит в Белоруссию
  • Reuters

«Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что её можно производить совместно», — приводит БЕЛТА его слова в эфире на телеканале СТВ. 

Мезенцев уточнил, что в начале 2021 года «Спутник V» поступит в Белоруссию для вакцинации.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не собирается вакцинироваться от COVID-19.

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