Алиев объявил о поэтапной демобилизации военных

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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев объявил о поэтапной демобилизации до 15 апреля военнослужащих, которые были призваны в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе.
Алиев объявил о поэтапной демобилизации военных
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента Азербайджана.

«С 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года поэтапно демобилизовать военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации на основании распоряжения президента Азербайджанской Республики от 28 сентября 2020 года», — отмечается в документе.

Ранее Алиев на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что говорить о конфликте в Нагорном Карабахе нужно в прошедшем времени, это уже история.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов рассказал, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе был развёрнут для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения.

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