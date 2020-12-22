Пиротехники МЧС России разминировали почти 50 га территории в Карабахе

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Пиротехники МЧС России в ходе разминирования около 50 га территории в Нагорном Карабахе обнаружили порядка 8,3 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в российском ведомстве.
Пиротехники МЧС России разминировали почти 50 га территории в Карабахе
  • РИА Новости

«Пиротехники сводного отряда МЧС России продолжают обследование территорий в Нагорном Карабахе. С начала работ специалистами центра «Лидер» разминирована территория площадью почти 50 га и обнаружено порядка 8,3 тыс. взрывоопасных предметов», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщили, что сапёры в ходе работ по разминированию около 195 га территории Карабаха обезвредили более 73 500 взрывоопасных предметов.

В МО отметили, что находятся в постоянном взаимодействии с Генштабами вооружённых сил Азербайджана и Армении в целях безопасности и предотвращения возможных инцидентов в Нагорном Карабахе.

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